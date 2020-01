Cepagatti, disinnesco ordigno bellico

(ANSA) - VILLANOVA DI CEPAGATTI (PESCARA), 30 GEN - Sono in corso questa mattina a Villanova di Cepagatti (Pescara) le operazioni di disinnesco di un residuato bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale di poco meno di mezzo metro per un peso di circa 4 kg. Sul posto sono al lavoro gli artificieri dell'Esercito Italiano, oltre alle forze dell'ordine. La zona è stata messa in sicurezza, ma non si è reso necessario evacuare i residenti delle case vicine.