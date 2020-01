Borsa studio europea per Carrarini

(ANSA) - TERAMO, 27 GEN - Ilaria Carrarini studentessa del secondo anno del Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo è fra i vincitori delle borse di studio per studenti veterinari messe in palio per il 2019 da MSD Animal Health e dalla Federazione dei Veterinari d'Europa (FVE). Per il terzo anno consecutivo uno studente della Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo si aggiudica la prestigiosa borsa di studio: nel 2017 era risultata vincitrice Agata Campione e nel 2018 Rocco Cilibrizzi. Su 161 partecipanti sono stati selezionati 36 studenti eccellenti provenienti in tutta Europa, ai quali sarà assegnata una borsa di studio di 5.000 dollari con lo scopo di migliorare la propria esperienza accademica e concentrarsi su attività che li aiuteranno sicuramente sulla via della professione. La partnership con MSD Animal Health si allinea alla missione della Federazione dei veterinari d'Europa di assicurare e promuovere la salute e il benessere degli animali e la salute pubblica a livello globale.