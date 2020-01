Legambiente, smog alto a Chieti-Pescara

(ANSA) - PESCARA, 23 GEN - "In Abruzzo, si sono registrati sforamenti per il limite previsto per l'ozono su Chieti scalo (45) e Pescara (34) e nuovi sforamenti per le polveri sottili già ad inizio 2020, caratterizzato dall'emergenza del viadotto Cerrano con risvolti negativi sulla ss 16 congestionata dal traffico e dallo smog e relativo peggioramento della qualità dell'aria con l'aumento degli inquinanti nell'area urbana". Lo afferma Legambiente Abruzzo, commentando i dati contenuti nel report 'Mal'aria' dell'associazione nazionale.

"L'ormai cronica emergenza smog - dichiara Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo - va affrontata in maniera efficace. Le deboli e sporadiche misure anti-smog sono solo interventi palliativi che permettono di contenere temporaneamente i danni sanitari, ma non producono effetti duraturi se non all'interno di interventi strutturali".