Cittadinanza a Segre e Brigata Ebraica

(ANSA) - PESCARA, 23 GEN - Un intero weekend di iniziative, tra le quali il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, alla Brigata Ebraica e a tutte le Vittime della Shoah, che culmineranno con le celebrazioni di lunedì 27 gennaio, Giorno della Memoria. È la rassegna di eventi dal titolo 'Shoah - Le ragioni della memoria', promossa dall'amministrazione comunale di Pescara, come proseguimento del percorso iniziato lo scorso 15 settembre, quando "per la prima volta si è celebrata la giornata europea della cultura ebraica". Ad illustrare le iniziative in programma nel corso di una conferenza stampa è stato il sindaco Carlo Masci. Gli eventi coinvolgeranno amministratori, studenti, intellettuali e, soprattutto, cittadini.