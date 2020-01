Barriere A14: domani confronto Aspi-Mit, poi carte a Procura

(ANSA) - PESCARA, 23 GEN - "È previsto per domani un nuovo confronto tra Autostrade per l'Italia e il dirigente del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occupa della vigilanza sui viadotti autostradali. Poi lunedì il nuovo piano verrà consegnato alla Procura di Avellino. La speranza di tutti è che questo percorso si concluda positivamente nei primissimi giorni della settimana, con un accoglimento dell'istanza di dissequestro che consentirà ai mezzi pesanti di tornare sull'autostrada e di liberare la strada statale 16". Lo afferma il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, illustrando gli esiti del maxi vertice sull'autostrada A14 che si è svolto in Regione Abruzzo. All'incontro ha partecipato anche il direttore della Direzione di Tronco di Pescara di Aspi. (ANSA).