Giorno memoria, evento Iasric a Emiciclo

(ANSA) - L'AQUILA, 22 GEN - L'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea (Iasric) ha organizzato per lunedì 27 gennaio alle ore 10.30 all'Aquila un evento per il "Giorno della Memoria". L'appuntamento si terrà nella sala ipogea dell'Emiciclo e prevede il seguente programma: saluto delle autorità; intervento di Carlo Fonzi, presidente Iasric; intervento di Alessandro Vaccarelli, docente dell'Università degli studi dell'Aquila; contributo degli studenti aquilani. Coordina David Adacher, segretario e membro consiglio direttivo dello Iasric.