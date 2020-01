Allarme da Silvi 'chiudere ponti Ss16'

(ANSA) - SILVI (TERAMO), 21 GEN - Chiudere al traffico i ponti Cerrano, Concio e Piomba della Ss 16 dove ogni giorno stanno passando migliaia di Tir - a causa dell'interdizione dell'A14 ai mezzi pesanti nel tratto fra Pescara Nord e Atri Pineto su disposizione del gip di Avellino - perché "occorre immediatamente verificare tenuta e stato di staticità alle sollecitazioni". Lo chiede con documento formale il consigliere comunale di Silvi Vito Partipilo, capogruppo di 'Democratici per Silvi', al sindaco del comune abruzzese, Andrea Scordella. Il consigliere parla di "perdurare del passaggio e soprattutto della sosta forzata lungo i ponti indicati" e di già "evidenziate rotture e stress del sedimento stradale". Chiede di conoscere "lo stato della stabilità dei sopra citati ponti e le eventuali verifiche strumentali a supporto della loro stabilità", concentrandosi in particolare sul Piomba, tra Silvi e Città Sant'Angelo (Pescara). In mancanza di documenti ufficiali, chiede quindi la chiusura dei ponti.