Tetto di uno stabile a fuoco a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - Hanno lavorato per quattro ore, fino all'una della scorsa notte i vigili del fuoco del Comando di Pescara per domare un incendio sviluppatosi nella serata di ieri sul tetto di un palazzo di via Rio Sparto a Pescara nel quartiere San Donato. Il rogo è divampato, in base alla prime notizie per cause accidentali, e dopo l'allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con diversi mezzi, oltre ai sanitari del 118. Una persona che aveva respirato un po' di fumo è stata curata sul posto. Nessuna conseguenza per i residenti. Danni ingenti al tetto dello stabile.