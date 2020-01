Acque balneazione Pescara,tavolo tecnico

(ANSA) - PESCARA, 17 GEN - Si è insediato il Tavolo Tecnico istituito dalla Regione Abruzzo nell'ottobre 2019 per mettere a punto e monitorare le strategie di intervento per la migliore gestione delle acque di balneazione di Pescara. "Obiettivo sarà fungere da Cabina di regia per coordinare e verificare in modo puntuale gli interventi che verranno realizzati sul sistema Fiume Pescara-Portocanale-Costa pescarese per arrivare alla prossima estate con il mare pulito e balneabile dal 2020 in poi". Lo ha ufficializzato il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri che ha presieduto l'insediamento del Gruppo di lavoro, coordinato dal dirigente del Servizio Opere Marittime e Acque Marine Franco Gerardini e che vede la presenza di Dipartimento Infrastrutture, Governo del Territorio e Politiche ambientali, Gestione e Qualità delle Acque, Gestione Rifiuti, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Capitaneria di Porto, ERSI, Aca, Arta, Comune di Pescara, Consorzio di Bonifica Centro e Provincia di Pescara.