Barriere A14: chiuso bivio A25 per A14 in direzione Ancona

(ANSA) - PESCARA, 13 GEN - E' stato chiuso sull'autostrada A25 il bivio per l'A14 in direzione di Ancona, su disposizione della Prefettura di Pescara, in accordo con la Polizia Stradale, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E' quanto si apprende dai siti di Strada dei Parchi e Autostrade per l'Italia. Coloro che viaggiano in direzione di Ancona devono percorrere la A25 Torano-Pescara per poi immettersi sulla A24 in direzione Teramo.

Sull'autostrada A14 è, infatti, attivo il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3.5 Ton, compresi gli autobus, tra il bivio per la A25 Torano-Pescara e Atri-Pineto verso Ancona e tra Atri-Pineto e Pescara nord verso Bari. Al momento per chi viaggia verso Ancona la coda è di 10 km. (ANSA).