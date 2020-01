Barriere A14: Marsilio, da Mit speravo in risposta operativa

(ANSA) - PESCARA, 10 GEN - "Avrei sperato in una risposta operativa più immediata. D'altronde sono settimane che si susseguono riunioni e ogni volta che si fanno queste riunioni speriamo sempre che si tratti di quella decisiva. Quindi, sapere che dobbiamo attendere quantomeno fino a lunedì, con altri giorni di passione lungo le nostre strade, non ci fa piacere".

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine di una conferenza stampa a Pescara, a proposito delle rassicurazioni fornite dal Mit sulla vicenda dell'autostrada A14 e della viabilità ordinaria in tilt. "Spero che, però, lunedì si possa mettere la parola fine - ha aggiunto - quantomeno alla vicenda del viadotto del Cerrano, per poter riaprire al traffico pesante anche quel viadotto, in modo che così si alleggerisca il traffico sulla statale, e poi dare seguito agli impegni che sia il ministero sia Autostrade per l'Italia stanno assumendo con l'utenza e con la Regione".(ANSA).