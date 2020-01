A14: Marsilio, pronti a bloccare tir

(ANSA) - CITTA' SANT'ANGELO (PESCARA), 9 GEN - La Regione Abruzzo lancia di fatto un ultimatum alle istituzioni per bocca del suo presidente Marco Marsilio: "Se non si trova una soluzione saremo pronti anche a bloccare l'ingresso dei tir in Abruzzo, consapevoli del disastro economico e sociale che tutto questo comporterà". Marsilio spiega che code sull'autostrada e il caos sulla statale Adriatica comportano rischi per la sicurezza e la salute in Abruzzo troppo alti. "Attendiamo le riunioni di oggi al Ministero con fiducia".