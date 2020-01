Pop. Bari: Mattarella (Mcc), può essere motore sviluppo Sud

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - La Banca Popolari di Bari, a seguito del processo di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione, rappresenterebbe per le imprese del Mezzogiorno una controparte seria e capace di finanziare le politiche di espansione e crescita e si candiderebbe a essere l'interlocutore ideale per tutte quelle realtà finanziarie che vorranno fare riferimento ad un gruppo solido e che possa affiancare i campioni nazionali nella crescita delle erogazioni nel Mezzogiorno e del relativo tessuto imprenditoriale ed economico". Lo ha detto Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mediocredito Centrale, durante un'audizione alla Commissione Finanze sul dl 142/2019. "Il coinvolgimento da parte di Mcc nell'operazione - ha detto Mattarella - può, quindi, rappresentare il primo passo verso la creazione di un polo bancario radicato nelle regioni meridionali, in cui si valorizzi la sua vocazione di motore dello sviluppo economico".(ANSA).