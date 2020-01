Pop. Bari: Maccarone, certamente emergeranno perdite

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Perdite certamente ne emergeranno, e siccome Mcc è portatore di denaro pubblico che non può colmare le perdite, il nostro intervento a carattere privato è destinato" a farsene carico. Lo ha detto Salvatore Maccarone, presidente del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) che partecipa al salvataggio della Popolare di Bari assieme a Mcc, ricordando che la cessione degli Npl, necessariamente a sconto, comporterà perdite.

"L'aumento di capitale che si farà sarà per una banca che non ha più perdite, queste verranno sopportate dal capitale presente e dal Fitd", ha spiegato Maccarone.(ANSA).