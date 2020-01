Barriere A14: in caso di code verrà attuato Piano Neve

(ANSA) - CITTA' SANT'ANGELO (PESCARA), 8 GEN - In caso di nuove emergenze viabilità, come quella avvenuta ieri, con l'area metropolitana letteralmente paralizzata a causa dell'A14 in tilt per l'interdizione ai mezzi pesanti del tratto Pescara Nord-Pineto, verrà attuato quanto previsto dal Piano neve e cioè la razionalizzazione dell'uscita dei Tir sulla viabilità ordinaria. E' quanto emerso nel corso di un incontro che si è svolto in Prefettura a Pescara, all'indomani di una delle peggiori giornate che l'area metropolitana ricordi dal punto di vista della viabilità.

Alla riunione hanno preso parte, oltre al Prefetto, Gerardina Basilicata, i rappresentanti delle forze dell'ordine e i Comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo (Pescara). Il sindaco della cittadina angolana, Matteo Perazzetti, che ieri aveva parlato di "situazione insostenibile", ringrazia il Prefetto "per essersi subito adoperato dopo il caos di ieri". (ANSA).