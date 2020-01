M5s,Regione Molise dimentica Sp Sangrina

(ANSA) - CAMPOBASSO, 7 GEN - Interpellanza urgente all'assessore ai Trasporti della Regione Molise Vincenzo Niro per chiedere quale sia, "dopo oltre un anno, l'esito della richiesta al ministero Infrastrutture e Trasporti sul passaggio ad Anas della strada provinciale 88 Sangrina" che collega Molise e Abruzzo.

L'hanno presentata i consiglieri M5s Angelo Primiani e Andrea Greco. La strada, spiegano, è fondamentale per il trasporto di persone e merci, "ma nel tempo il traffico è aumentato anche per la presenza di vari nuclei industriali e ciò ha creato danni al fondo stradale rendendo doveroso un piano di interventi per la messa in sicurezza". I consiglieri ricordano che "a ottobre 2018 Niro ha chiesto al Mit il passaggio in Anas e a giugno 2019 il governatore abruzzese Marco Marsilio ha confermato la volontà, inviando ad Anas, Regione Molise, Province di Isernia e Chieti, uno schema di convenzione con cui si chiede l'affidamento ad Anas della Sangrina; tuttavia a questo invito il governatore molisano Donato Toma non ha mai risposto".