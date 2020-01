Barriere A14: tir incolonnati a Pescara nord,code in Abruzzo

(ANSA) - CITTA' SANT'ANGELO (PESCARA), 7 GEN - Tir incolonnati e 9 chilometri di coda, sull'autostrada A14, in direzione Nord, in uscita al casello di Città Sant'Angelo - Pescara Nord a causa dell'interdizione ai mezzi pesanti del tratto compreso tra Pescara Nord e Atri Pineto, su disposizione del gip del Tribunale di Avellino. L'incolonnamento, dovuto alle operazioni in uscita e alla viabilità ordinaria in tilt all'esterno del casello, sta comportando code e rallentamenti anche in carreggiata, in tutto il tratto a partire da Pescara Ovest. Code si registrano anche negli altri tratti abruzzesi interessati dai restringimenti di carreggiata conseguenti al sequestro dei viadotti. Sempre come conseguenza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria resta chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo) in uscita per chi proviene da nord e in entrata per chi è diretto verso nord. Il casello è bloccato dal 7 dicembre scorso. Monitora la situazione viabilità il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo (Pescara). Nel weekend precedente il Natale le code avevano mandato letteralmente in tilt l'autostrada, con incolonnamenti che hanno raggiunto i 23 chilometri e tempi di percorrenza Ancona-Pescara - tratto di meno di 150 chilometri per cui in condizioni normali si impiega circa un'ora e trenta - di oltre sette ore. (ANSA).