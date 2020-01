Barriere A14: sindaco, Ss16 in tilt,situazione insostenibile

(ANSA) - CITTA' SANT'ANGELO (PESCARA), 7 GEN - "Situazione insostenibile quella che la popolazione di Marina di Città Sant'Angelo sta vivendo in questo momento, un'enorme mole di traffico che sta provocando danni al territorio angolano. Città Sant'Angelo e gli angolani non meritano di vivere questo disagio". Lo afferma il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, a proposito della situazione che si è venuta a creare sulla strada statale 16, invasa dai tir dopo l'interdizione ai mezzi pesanti del tratto dell'A14 compreso tra i caselli di Città Sant'Angelo-Pescara Nord e Atri Pineto, su disposizione del gip del Tribunale di Avellino.

Il sindaco stamani ha scritto all'Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta), facendo una "richiesta immediata di installazione di una centralina di rilevamento delle polveri sottili, per valutare, se oltre al danno economico che si sta causando alle attività locali, si stia perpetrando anche un danno alla salute degli angolani. Con gli altri sindaci - conclude - faremo fronte comune per tutelare le nostre comunità". (ANSA).