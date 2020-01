Barriere A14: Aspi, proroga rimborso fino a mezzanotte oggi

(ANSA) - ANCONA, 7 GEN - "Nella giornata di oggi sull'autostrada A14, nelle tratte interessate dalle limitazioni disposte dall'Autorità Giudiziaria, si registrano volumi di traffico ancora considerevoli per il prolungamento della fase di rientri dalle festività natalizie". Lo comunica Aspi: "Data la situazione, - scrive in una nota - Autostrade per l'Italia ha deciso di prolungare fino alla mezzanotte di oggi il periodo per il quale è possibile chiedere il rimborso del pedaggio, sulla base dei criteri pubblicati sul sito www.autostrade.it. La richiesta di rimborso va inviata alla casella di posta elettronica info@autostrade.it. Gli utenti che pagano tramite contanti al momento del pagamento - prosegue la nota - sono invitati a richiedere la ricevuta, da allegare alla richiesta di rimborso, nella quale indicare il numero di targa del veicolo.

Per coloro che usano Telepass o carte è sufficiente comunicare il numero del titolo. Il rimborso verrà disposto tramite bonifico bancario".(ANSA).