A Pescara la Befana arriva in teleferica

(ANSA) - PESCARA, 7 GEN - Attesissima è arrivata in teleferica a Pescara, per il secondo anno consecutivo, scendendo dal Palazzo Arlecchino in piazza della Rinascita, la Befana dei Vigili del Fuoco. L'iniziativa, voluta dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale con il patrocinio del Comune, ha richiamato centinaia di persone nel giorno dell'Epifania, soprattutto bambini che hanno atteso l'atterraggio per avere dolci, ma soprattutto per farsi fotografare insieme alla Befana. Tante le foto scattate anche accanto ai Vigili del Fuoco che, oltre ad aver organizzato la discesa avvalendosi delle tecniche Saf, quelle adottate dal personale del nucleo Speleo Alpino Fluviale, si sono resi disponibili, come sempre, con i bimbi presenti per guidarli alla scoperta dei loro veicoli, dall'autopompa Aps all'autoscala. Tanti piccoli si sono accomodati felici al posto di guida dei vari mezzi di soccorso schierati in piazza. Al termine i saluti e i ringraziamenti ai Vigili del Fuoco da parte del sindaco Carlo Masci e dell'assessore Alfredo Cremonese.