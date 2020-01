Grave alpinista caduto su Gran Sasso

(ANSA) - PESCARA, 2 GEN - E' grave uno dei due alpinisti romani coinvolti nell'incidente alla base del Sentiero Ventricini nella zona nord occidentale del Corno Piccolo sul Gran Sasso. Lo fa sapere il Soccorso Alpino. Il ferito è stato portato in stato di incoscienza all'ospedale dell'Aquila, dove in precedenza era stato trasportato l'altro collega di cordata, in discrete condizioni. I due a quanto riferito erano quasi alla base della Via Antonio Benedetti.