35enne morto a Pescara; M5s, militarizziamo il 'Ferro di cavallo'

(ANSA) - PESCARA, 1 GEN - "Ancora un morto nel famigerato 'Ferro di cavallo'. Non si conoscono ancora i motivi ma una cosa è certa, il Ferro di Cavallo è la centrale di spaccio di droga più importante d'Abruzzo ed è una tra le principali del nostro Paese. Nel ferro di cavallo, negli ultimi anni, si è sparato e si è ammazzato. Il 'Ferro di cavallo' è una zona pericolosissima che non può più essere lasciata un solo minuto non presidiata.

Il ferro di cavallo deve subito essere militarizzato". Così il consigliere regionale M5s e vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Domenico Pettinari, in merito all'omicidio che si è consumato a Pescara nel quartiere Rancitelli. (ANSA).