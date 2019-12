Barriere A14: D'Alessandro (IV),porterò automobilisti a Roma

(ANSA) - PESCARA, 21 DIC - "Ero stato facile profeta quando ho scritto al ministro De Micheli, dopo l'interrogazione, senza ancora avere risposta. E arriviamo oggi sulla A14, con i sequestri plurimi, la deviazioni dei tir sulla Statale 16, a blocchi sia nella viabilità autostradale sia in quella ordinaria. Sono pronto ad azioni clamorose, se continua cosi porterò centinaia di automobilisti e trasportatori a Roma, sono pronti ad attivare una class action nei confronti del concessionario per vedersi riconosciuti i danni che subiscono ogni giorno". Lo dichiara, in una nota, il deputato abruzzese Camillo D'Alessandro (Italia Viva) a proposito della situazione dell'autostrada A14.

"Oggi alle 17, dopo Val Vibrata, ma anche negli altri giorni - sottolinea il parlamentare - c'erano dieci chilometri di coda e il concessionario continua a pretendere gli stessi pedaggi come se garantisse un traffico normale. È necessario un intervento del Governo, sulle tariffe, ma sopratutto aprendo un confronto con concessionario e Procura. Non si può andare avanti così. Non bastano i Prefetti, serve il Ministero delle Infrastrutture. Lo Stato - conclude - non può essere spettatore passivo". (ANSA).