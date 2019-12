Barriere A14: sindaco C.S.Angelo, per noi grande fardello

(ANSA) - CITTA SANT'ANGELO (PESCARA), 20 DIC - "E' un provvedimento che riverserà sul territorio angolano un grande fardello. Ci prepariamo per assorbire questo colpo con la Protezione civile e la Polizia locale. Se non dovessimo farcela chiederemo aiuto alla Regione Abruzzo. Se dovesse esserci sofferenza per la popolazione non escludo azioni a tutela della salute dei miei cittadini". Così il sindaco di Città Sant'Angelo (Pescara), Matteo Perazzetti, a proposito dell'interdizione ai mezzi pesanti del tratto dell'A14 compreso tra i caselli di Città Sant'Angelo - Pescara Nord e Atri Pineto, su disposizione del gip del Tribunale di Avellino.

Il territorio comunale di Città Sant'Angelo è interessato dai disagi per circa un chilometro e mezzo, cioè dal casello di Pescara Nord fino al confine con Silvi (Teramo), in un tratto della strada statale 16 già soggetto a traffico, rallentamenti e code a causa della presenza di centri commerciali e per la mancanza di viabilità alternativa. (ANSA).