Barriere A14: Cna Fita, blocco è situazione assurda

(ANSA) - PESCARA, 20 DIC - "Assurdità di questa situazione, un tunnel di cui non si vede l'uscita, con l'amara certezza che la situazione potrà solo peggiorare in caso di maltempo e in mancanza di interventi immediati". Lo afferma la Cna Fita nazionale, parlando di "ultima tegola per l'autotrasporto", a proposito dell'interdizione ai mezzi pesanti del tratto dell'A14 compreso tra i caselli di Città Sant'Angelo - Pescara Nord e Atri Pineto su disposizione del gip del Tribunale di Avellino.

"Il conto di questi problemi di viabilità, in termini economici, ambientali e sociali - sottolinea l'associazione - viene pagato ancora una volta dagli autotrasportatori italiani e stranieri che malauguratamente si trovino a percorrere quella che una volta era una arteria vitale del Paese e che oggi, invece, è ridotta a un percorso fatto di continui ostacoli tra cantieri e sequestri". "Chiediamo che i decisori pubblici - conclude Cna Fita - si attivino per riconoscere un giusto indennizzo a chi oggi vive sulla propria pelle un problema creato da altri. E chiediamo anche che tutte le parti in causa si siedano subito intorno a un tavolo per risolvere celermente e definitivamente questa incresciosa situazione". (ANSA).