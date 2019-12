Barriere A14: chiusura a mezzi pesanti, Marsilio preoccupato

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 20 DIC - "È una notizia grave per la nostra regione visto che i mezzi pesanti si riverseranno sulla SS 16 dove ci sarà una vera e propria invasione, con ripercussioni sul traffico, ma anche sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini". Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, commenta la decisione della Società Autostrade che, con ordinanza n.198 del 19 dicembre, a seguito di un decreto dell'autorità giudiziaria, ha chiuso al traffico pesante la A14 tra Pescara Nord e Pineto (Teramo): tutti i mezzi superiori alle 3.5 tonnellate, bus compresi, transiteranno sulla SS 16 in direzione nord e sud. "Mi auguro che anche la magistratura si renda conto che questi provvedimenti durano mesi e in questo modo, non avendo grandi alternative sulla costa alla statale adriatica, rischiamo con eventuali provvedimenti di interdizione al traffico dei sindaci, di spezzare la costa adriatica abruzzese in due. Per questo mi auguro che il Governo, la Concessionaria autostradale, le Prefetture, la magistratura lavorino in sinergia per trovare una soluzione percorribile, perché così è difficile assorbire una decisione del genere". (ANSA).