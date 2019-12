'Le Anime Sante',racconto di un restauro

(ANSA) - L'AQUILA, 19 DIC - Sarà presentato oggi alle 17.30 all'Aquila, in anteprima, il documentario "Le Anime Sante. Il racconto del restauro della Chiesa simbolo del terremoto del 2009". Appuntamento nell'aula A3 del Dipartimento di Scienze umane dell'Università, in viale Nizza, per seguire le fasi dell'impegnativo cantiere di recupero e restauro della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, detta anche delle Anime Sante, coordinato dal Segretariato Regionale MIBACT e finanziato dai Governi francese e italiano. Intervengono il regista Luca Cococcetta e l'autore Marco Zaccarelli insieme a Franco De Vitis, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (Sabap) L'Aquila; Anna Colangelo, Soprintendenza dell'Abruzzo; Leonida Pelagalli, Ati Italiana Costruzioni Fratelli Navarra. Modera Carla Bartolomucci, Dipartimento Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale dell'ateneo aquilano. Il documentario ripercorre le fasi di messa in sicurezza dopo il sisma, i 4 anni di un cantiere innovativo e trasparente, la riconsegna agli aquilani. Il documentario è stato realizzato da Visioni Future grazie al finanziamento del Programma Restart e dell'ATI Italiana Costruzioni Fratelli Navarra, con la partecipazione della Parrocchia di Santa Maria del Suffragio Anime Sante, del Comune dell'Aquila, del Segretariato Regionale dell'Abruzzo - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, di SABAP-AQ e SABAP Abruzzo e del Corpo nazionale Vigili del Fuoco.(ANSA)