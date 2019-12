Ricerca: Fioramonti, fondi per Gran Sasso Science Institute

(ANSA) - L'AQUILA, 17 DIC - "Il Governo continuerà ad investire, il Gssi ha bisogno di ulteriori risorse".

Così il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti, all'Aquila per l'inaugurazione dell'anno accademico della scuola di alta formazione della Gran Sasso Science Institute. "Io personalmente, insieme al senatore a vita Carlo Rubbia e tante altre figure del mondo della ricerca, - ha continuato il ministro - mi sono fatto anche in questo caso ambasciatore nei confronti del presidente del Consiglio affinché si intervenga il prima possibile, entro la fine del'anno, spero, con un decreto specifico che mi auguro possa andare in Consiglio dei ministri giovedì per intervenire finanziariamente sul Gssi". (ANSA).