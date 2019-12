Rigopiano: avv. Stato, soddisfatti per ministero Giustizia

(ANSA) - PESCARA, 13 DIC - "Siamo ovviamente molto soddisfatti della decisione del giudice che ha accolto la nostra richiesta di costituzione del ministero della Giustizia come parte civile nel procedimento per il depistaggio sulla tragedia di Rigopiano: non c'è mai stato nessun ritardo da parte dell'Avvocatura dello Stato nel procedimento, ma solo tempi di acquisizione di documenti senza i quali la nostra azione non sarebbe stata possibile". E' quanto ha detto l'Avvocato dello Stato Filippo Patella dopo la decisione del Gup Sarandrea che ha ammesso il ministero ed escluso, invece, le altre parti civili dal filone bis dell'inchiesta.

"Essendo stato riconosciuto il danno alla giustizia qualora gli indagati dovessero essere penalmente riconosciuti colpevoli - ha proseguito Patella - teoricamente si aprirebbe un'azione civile da parte del Ministero per il riconoscimento economico ai sensi dell'art 1226 del Codice Civile ai danni dei condannati, danno che dovrebbe essere quantificato in fase successiva o dal giudice civile o dalla Corte dei Conti" chiude Patella. (ANSA).