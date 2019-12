Istituita Agenzia protezione civile

(ANSA) - L'AQUILA, 10 DIC - Il Consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato a maggioranza, in un clima di tensione per le frizioni interne al centrodestra e per gli attacchi delle opposizioni di centrosinistra e M5S, il progetto di legge che istituisce l'Agenzia di Protezione civile regionale. Il provvedimento, di iniziativa della Giunta, è stato approvato con i voti del centrodestra e l'astensione di M5S e centrosinistra. La seduta è stata contraddistinta dalla mancanza di numero legale per l'assenza di consiglieri di maggioranza, anche se dopo un quarto d'ora, con il rientro degli assenti, i lavori sono ripresi.

L'Agenzia, con sede all'Aquila, sarà dotata di piena autonomia organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria. Sono organi dell'agenzia il direttore e il revisore legale. L'incarico di direttore dell'Agenzia viene conferito dalla Giunta e il suo trattamento economico è parificato a quello degli altri direttori regionali. Il revisore viene nominato dal Consiglio regionale e dura in carica tre anni.