M5S,perchè mai utilizzata ambulanza Asl?

(ANSA) - PESCARA, 6 DIC - L'ambulanza donata dal M5S alla ASL 1 di L'Aquila è inutilizzata e ferma in deposito al contrario delle altre tre donate alle altre ASL abruzzesi, per un totale di 280mila euro, ricavati dal taglio degli stipendi. Questa la denuncia arrivata dai pentastellati che questa mattina, hanno denunciato lo spreco, parlando di fatto gravissimo. "Quello che abbiamo scoperto oggi era una delle tante cose che non avremmo mai voluto scoprire e invece - ha spiegato il capogruppo in Consiglio Regionale Sara Marcozzi - il collega Giorgio Fedele, nel corso di una visita ispettiva nella ASL dell'Aquila si è reso conto che quella ambulanza, a distanza di un anno, non è mai stata di fatto utilizzata, e non ha mai servito il territorio della provincia aquilana e del capoluogo.

È una cosa che ci lascia esterrefatti anche perché non avevamo dato disposizioni di predisporre e allestire i mezzi di soccorso sulle richieste delle singole ASL e quindi non ci sono davvero scuse per questo ritardo di oltre un anno".