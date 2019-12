S.Barbara, Vvf e Capitaneria insieme

(ANSA) - PESCARA, 4 DIC - Vigili del Fuoco e personale della Capitaneria di Porto di Pescara insieme per la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei pompieri. Nella caserma di viale Pindaro, sede del comando provinciale, deposizione della corona ai caduti e consegna delle onorificenze, poi santa Messa nella Cattedrale di San Cetteo per tornare nella caserma 'Beradinucci' con un saggio professionale davanti a scolaresche, culminato con l'esposizione del Tricolore in cima alla torre nel piazzale.

"Sono stati circa seimila gli interventi effettuati nella provincia di Pescara - ha detto il comandante provinciale Daniele Centi - ma fortunatamente non abbiamo dovuto far fronte a grandi emergenze, com'è accaduto in altre zone d'Italia, ad esempio con il maltempo in Piemonte e Liguria o a Venezia con l'acqua alta. Il ricordo va però al 2016-2017, con il terremoto del centro Italia, con il personale di Pescara che ha dato un supporto importante nei soccorsi, poi non possiamo certo dimenticare gli incendi e la tragedia di Rigopiano".