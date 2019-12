Rigopiano: comitato Vittime, dispiacere per decisioni gip

(ANSA) - PESCARA, 4 DIC - "Apprendiamo con sommo dispiacere delle decisioni del gip Colantonio. Pur rispettando e accettando tale dispositivo, ci sentiamo in dovere di continuare la nostra battaglia a sostegno dei familiari che ci hanno creduto e che si sono opposti alle richieste di archiviazione". E' il post pubblicato sul profilo Facebook "Rigopiano, in attesa del Fiore", gestito dal Comitato vittime di Rigopiano, per commentare la notizia relativa all'archiviazione di 22 indagati, nell'ambito dell'inchiesta principale sul disastro del resort, disposta ieri dal gip del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio. "Per noi - si legge ancora nel post - non è una sconfitta, perché leggendo bene le motivazioni, ci sono ottimi spunti giurisprudenziali per ritenere che le nostre idee sui fatti erano fondate".(ANSA).