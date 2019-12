Nuova Pescara: M5S 'Prg: ma volete prenderci in giro?'

(ANSA) - PESCARA, 4 DIC - Per il Movimento Cinque Stelle l'elaborazione dei Piani regolatori da parte dei Comuni di Montesilvano e Spoltore "è una beffa". Per l'ex candidato sindaco di Pescara Erika Alessandrini "quando sento certe idee di spostare alcuni assessorati della Nuova Pescara in altri comuni tipo appunto Montesilvano, per esempio l'urbanistica - faccio un'ipotesi è ovvio - mi chiedo: ma ci state prendendo in giro? Perché se volessimo portare l'urbanistica a Montesilvano che vogliamo fare, montesilvanizzare tutto il territorio? Avete palazzinato un paese senza neanche una piazza e ora volete imporci una generazione di palazzinari? Questi sono i sentimenti di chi in realtà la Nuova Pescara non la vuole fare - puntualizza Alessandrini - Spoltore ha dato l'incarico a dei professionisti e, invece, mi chiedo perché non redigere un Prg insieme? Non discuto il diritto di farlo, ma non fino al 2024.

Perché, visto che state spendendo soldi pubblici, non ci si mette intorno a un tavolo per discutere? Dove volete arrivare? E' il sintomo che si mente ai cittadini, è la voglia di arrivare a un commissario, perché il loro problema è solo il poltronificio elettorale".

Non è stata fin qui un po' flebile anche l'attenzione del M5S sulla Nuova Pescara? "A Pescara la prima mozione è stata la nostra: non siamo mai stati marginali, anzi - chiarisce Alessandrini - La revisione del Documento unico di programmazione (Dup) che abbiamo chiesto è proprio perché per il M5S bisogna parlare di Nuova Pescara e invece che si è fatto fin qui? Due sole assemblee dove i consiglieri parlano solo di 'no tasse', quando il problema non sono i risparmi della politica, ma la richiesta della gente di semplificare la loro vita, che significa ottimizzare i servizi, unire le forze, vedi quanto accaduto con la tappa del Jova Beach Party il 7 settembre scorso dove la collaborazione fra i Comuni di Montesilvano e Pescara per la logistica è stata fondamentale". (ANSA).