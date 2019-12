Formazione online, 50 posti di lavoro

(ANSA) - PESCARA, 3 DIC - Una crescita esponenziale nel giro di pochi anni, una sede spostata da Milano a Pescara per creare un sistema di benefit concreti e attenti ai bisogni dei dipendenti e per prestare una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e, soprattutto, 50 posizioni lavorative aperte. Ha colto e sfruttato tutte le opportunità della formazione online, la Life Learning, azienda edu-tech nata nel 2016 che dispone di un catalogo di 2.500 corsi e 50 master certificati. L'azienda, che presta attenzione costante verso i propri dipendenti ed è dotata di un piano di welfare aziendale che strizza l'occhio alle grandi realtà oltreoceano che mettono al centro delle loro politiche di gestione il benessere delle proprie risorse interne e un approccio maggiormente sostenibile e green alla vita d'ufficio, oggi ha 50 posizioni aperte che spaziano dal settore commerciale, alle risorse umane fino al settore della comunicazione.



Ciò che Life Learning ricerca in un potenziale dipendente dell'azienda sono "poche, ma precise inclinazioni". Sono fondamentali una forte passione per il settore della formazione e una spiccata curiosità; è fondamentale avere un'ottima propensione al lavoro di gruppo. "Stiamo potenziando molte aree - sottolinea il Ceo e Founder di Life Learning, Rodrigo Di Lauro, entrato nell'annuale classifica dei migliori under 30 di Forbes - e siamo alla ricerca di profili che hanno voglia di sposare la visione di Life Learning e soprattutto la sua cultura aziendale".



L'approccio attento alle esigenze dei propri dipendenti è quello che "ha reso oggi Life Learning una di quelle aziende italiane da tener d'occhio e che sta costruendo un piccolo caso studio importante anche per la scelta atipica di stabilire la sede a Pescara. Fuori quindi - spiega l'azienda - dai soliti circuiti del flusso del lavoro in Italia, con l'obiettivo di creare maggiori opportunità, soprattutto nell'ambito digital, in zone differenti dalle solite note e valorizzando ulteriormente il territorio anche in termini di possibilità concrete professionali".