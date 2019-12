Assalto con fucili a portavalori

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 2 DIC - Assalto con i fucili ad un portavalori Ivri a Montesilvano intorno alle otto di stamani nei pressi della filiale della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di via Vestina a Montesilvano. Secondo una prima ricostruzione dopo essere scese dal furgone per consegnare valori e soldi, due guardie giurate sono state sorprese e disarmate da quattro persone incappucciate armate di fucile: i malviventi si sono impossessati dei soldi, mentre l'autista del mezzo, resosi conto di quanto stava accadendo è riuscito a dare l'allarme e a fuggire con il mezzo carico di altri valori. Sul posto sono arrivati i carabinieri e anche i sanitari del 118 per assistere i due vigilanti sotto choc. Sul luogo della rapina anche il responsabile dell'Ivri Abruzzo e Molise, Jimmy Croce, che ha raccontato l'accaduto. Il bottino dovrebbe aggirarsi sui 50-60 mila euro. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Montesilvano (Pescara).