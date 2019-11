L'Abruzzo onora regina swing Miller

(ANSA) - PESCARA, 28 NOV - Musica dal vivo, conferenze, workshop di ballo per ricordare Norma Miller, la 'Regina dello Swing', leggendaria ballerina di Jazz e di Lindy Hop, coreografa e cabarettista, nata a New York il 2 dicembre 1919 e morta lo scorso 5 maggio, per celebrare quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno. E' la manifestazione 'Norma Miller 100', che si terrà da domani al 2 dicembre tra Pescara e Montesilvano.

L'iniziativa è stata organizzata dalle associazioni 'Norma Miller Queen of Swing Official' e 'Italian Swing Dance Society' per ricordare l'artista americana nel Paese che ha eletto come sua seconda casa, l'Italia. Pescara e Montesilvano, infatti, sono state le sue basi operative negli ultimi cinque anni di una lunga carriera artistica, iniziata al Savoy Ballroom di New York, storica sala da ballo dove negli anni '30 si danzava il Lindy Hop. Gli eventi si svolgeranno al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano.