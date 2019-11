Teatro,ecco Happy Next di Cristicchi

(ANSA) - L'AQUILA, 25 NOV - Debutta a L'Aquila in Prima Nazionale il nuovo spettacolo di Simone Cristicchi "Happy Next alla ricerca della felicità" giovedì 28 novembre alle ore 21,00 e venerdì 29 novembre alle ore 17,30 nel Ridotto del Teatro Comunale. Lo spettacolo, che inaugura la Stagione Teatrale Aquilana 2019/2020, sarà poi a lungo in tournée nei principali teatri italiani. Il testo è di Simone Cristicchi, Francesco Nicolini e Andrea Rivera, la regia è di Roberto Aldorasi, in scena con Simone Cristicchi ci sono Ariele Vincenti, Cristina Piedimonte e David Voci Sciabordi. Il progetto scenografico è a cura di Francesca Pasquinucci e Davide Giannoni per Imaginarium Creative Studio, i costumi di Francesco Esposito, le musiche di Gabriele Ortenzi, il disegno luci di Veronica Penzo e le foto di scena sono di Paolo Porto.