Calendario per emergenza canile Chieti

(ANSA) - CHIETI, 25 NOV - "Sollecitiamo le adozioni dei cani ospitati nel canile di Chieti sia per dare loro una casa e un padrone, ma anche perché siamo in difficoltà economica. Non abbiamo, purtroppo, un grande appoggio da parte delle istituzioni: siamo costretti a fare tutto da noi, pagarci i lavori di manutenzione e attendiamo da un anno il compenso che il Comune aveva stanziato per il canile".

A raccontarlo è Margara Romano una delle volontarie del canile di Vallepara capofila del progetto Calendario del canile 2020 giunto alla sua quindicesima edizione per raccogliere fondi utili alla struttura orma in grave difficoltà economica. Il calendario al costo di 10 euro può essere acquistato presso la Libreria De Luca o presso il canile di Chieti aperto dalle 9.00 alle 16.00, compresi i festivi. Dodici scatti fotografici che hanno per protagonisti i cani ospiti del canile teatino che attendono l'arrivo di qualcuno che voglia adottarli.