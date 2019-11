Zonfa presenta suo libro a New York

(ANSA) - L'AQUILA, 22 NOV - Lo chef stellato di Magione Papale William Zonfa ha dedicato all'Aquila e alla sua rinascita la presentazione del libro "L'Arte in cucina, gli artisti incontrano gli chef" (Mondadori) all'Istituto italiano di cultura a New York. Lo chef è stato l'ospite d'onore, a New York, di un affollato incontro nel luogo simbolo della divulgazione della cultura italiana e delle sue eccellenze. La presentazione, che è stata organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura. Zonfa ha raccontato il nesso tra l'arte e la cucina, sottolineando il valore divulgativo dei prodotti tipici e delle tradizioni culinarie, che diventano vere e proprie opere d'arte per i sensi di chi le gusta. L'apertura del libro è poi dedicata ai dieci anni di carriera aquilana dello chef, che coincidono con gli anni di rinascita del capoluogo dopo il sisma del 2009.

William Zonfa è, infatti, lo chef di riferimento dell'intero libro. L'Aquila e l'Abruzzo sono, dunque, protagonisti assoluti del prezioso volume.