A Pizzoferrato più grande sorbo Italia

(ANSA) - Pizzoferrato (Chieti), 21 NOV - Due metri e 65 centimetri di circonferenza: è il il Sorbo più grande d'Italia.

La scoperta è avvenuta in Contrada Turchi, Casale Colle dell'Esca nel comune montano abruzzese dopo un lungo studio da parte dell'etnobotanico Aurelio Manzi. Oggi a festeggiare la scoperta della pianta ultra centenaria sono stati gli allievi del plesso scolastico di Pizzoferrato che in un abbraccio collettivo e in un gioioso girotondo ne hanno misurato la circonferenza, di quello che comunemente è un alberello magro e isolato.

In occasione della Festa nazionale degli Alberi è stata poi arricchita dalla piantumazione di tre alberelli di pino mugo davanti l'edificio scolastico in Via Luigi Condorelli da parte degli alunni della Scuola Materna, Primaria e Secondaria.

Pizzoferrato è uno dei tesori boschivi degli Appennini: la superficie forestale del Comune è pari a circa 1650 ettari, ovvero il 50% della superficie comunale.