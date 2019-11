Rancitelli: Pettinari, 'Ferro di Cavallo' problema nazionale

(ANSA) - PESCARA, 20 NOV - "L' operazione contro lo spaccio di droga è la dimostrazione eclatante che avevo ragione quando dicevo e sostengo ancora oggi che il Ferro di Cavallo del quartiere Rancitelli è un problema non locale ma nazionale".

Così il vice presidente del Consiglio Regionale ed esponente del M5S Domenico Pettinari che ha poi aggiunto che "Per risolvere il problema non bastano i continui blitz delle forze dell'ordine che comunque sono importanti. Proprio queste continue operazioni, unite agli sgomberi, confermano quello che vado ripetendo da tempo, e cioè che occorre un presidio fisso, h24, delle forze di polizia, ovvero carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, e se occorre, anche l'esercito, perché dopo le operazioni, i blitz e gli sgomberi, il giorno dopo torna tutto come prima". (ANSA).