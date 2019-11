Rancitelli, Gambardella, non necessario presidio h24

(ANSA) - PESCARA, 20 NOV - "Non è questo il contesto in cui parlarne, ma credo un posto fisso delle forze dell'ordine nel quartiere Rancitelli non credo sia la soluzione migliore da adottare".

Lo ha detto il colonnello Eduardo Gambardella, comandante provinciale dell'Arma di Pescara, a margine della conferenza stampa in cui si sono illustrati i dettagli dell'operazione antidroga che ha portato a dieci arresti nel quartiere Rancitelli, parlando in merito alla richiesta di alcuni esponenti politici di un presidio h 24 delle forze di polizia nel quartiere dove sorge il Ferro di Cavallo, dove questa mattina c'è stata una operazione antidroga dei carabinieri.

"I controlli sono continui da parte di tutti gli uomini delle forze dell'ordine con continui passaggi delle macchine di giorni e di notte, senza considerare anche la presenza di una caserma dell'Arma proprio a Rancitelli".(ANSA).