A24, prossima riapertura Tornimparte

(ANSA) - L'AQUILA, 19 NOV - Il casello autostradale di Tornimparte riapre per la stagione invernale: è l'impegno ribadito da Strada dei Parchi nel corso di un incontro nei pressi del casello dell'A24 con una delegazione di amministratori locali guidata da Angelo Caruso, presidente della Provincia dell'Aquila, e con i titolari degli impianti sciistici delle due stazioni invernali di Campo Felice e Ovindoli. Durante la visita al cantiere del viadotto S.Onofrio, i tecnici di Strada dei Parchi hanno illustrato i progressi nei lavori di adeguamento sismico e le soluzioni di traffico che saranno adottate per garantire la riapertura del casello per la stagione invernale. Previsto, tra l'altro, lo spostamento del cantiere dall'attuale posizione. Sabato scorso è stato varato il primo lotto di travi del nuovo viadotto. Quello di Sant'Onofrio è il primo grande viadotto completamente antisismico realizzato sull'autostrada di montagna ad alta quota. Si trova a 1100 metri, nel pieno del cratere sismico dell'Aquila.