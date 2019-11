Assalto al bancomat a Fossacesia

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 13 NOV - Ammonta a oltre 20 mila euro il bottino di un furto al bancomat dell'ufficio postale di Fossacesia (Chieti), fatto esplodere con la tradizionale tecnica della 'marmotta'. Il colpo è stato messo in atto alle 5, sulla principale via della Marina, a pochi metri dalla locale stazione dei carabinieri. Ad agire sarebbero state tre persone, poi fuggite a bordo di una Fiat Panda rubata a Fossacesia e subito abbandonata all'uscita del paese in direzione mare. I carabinieri stanno ricostruendo le fasi dell'attacco anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere presenti in zona.