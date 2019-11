In 3400 per la 'Corsa di San Martino'

(ANSA) - TERAMO, 12 NOV - Un'edizione record con circa 3400 iscritti la "Corsa di San Martino" 2019 che ieri ha animato il centro di Controguerra (Teramo), con 1100 partecipanti alla prova competitiva di 15 km e gli altri che si sono misurati sulle non competitive di 8 e 5 km della "Mangialonga", fermandosi ai punti di ristoro per gustare eccellenze enogastronomiche della zona. La 23/edizione ha assunto le dimensioni di una vera festa popolare, in un paese che conta 2300 abitanti. Da qualche anno gli organizzatori - Raffaele Traini, Alberto Pompili, Mauro Scarpantonio, il gruppo podistico Avis Val Vibrata e centinaia di volontari - propongono anche un pacchetto turistico per i podisti. I vincitori: Julius Kipngetich Rono (Atl. Recanati) tra gli uomini e Cavaline Nahimana (Free Zone) tra le donne. Secondo tra gli uomini Dario Santoro (Atl. Potenza Picena), 3/o Stefano Massimi (Sef Stamura Ancona). Tra le donne 2/a Paola Salvatori (US Roma 83) e terza Marcella Mancini (Marà Avis Marathon), sei volte prima a Controguerra, il suo paese.