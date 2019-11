Elettrodotto Terna,assolti deputati M5S

(ANSA) - PESCARA, 12 NOV - ''A seguito di un processo durato cinque anni'', scaturito dalle querele sporte dai funzionari dell'azienda Terna Spa, ''è arrivata nella giornata di ieri la sentenza di assoluzione 'perché il fatto non sussiste' per il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi e per i deputati Daniele Del Grosso e Gianluca Vacca''. Lo fa sapere il M5S abruzzese che spiega come ''i tre erano stati accusati di 'Interruzione di pubblico servizio' e 'Violenza privata', per i fatti risalenti all'11 novembre 2014 quando, insieme a un centinaio di cittadini e al deputato Carlo Sibilia, anch'esso assolto, parteciparono al Sit-in indetto dal Comitato "No elettrodotto Villanova-Gissi" che si opponeva alla realizzazione dell'Elettrodotto Terna. Si tratta della stessa struttura che verrà inaugurata venerdì prossimo alla presenza del Capo dello Stato Mattarella.