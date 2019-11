Lunedì incontro su casello Tornimparte

(ANSA) - L'AQUILA, 10 NOV - "Abbiamo fissato un nuovo incontro per avere, nell'imminenza della stagione invernale, informazioni aggiornate sull'andamento dei lavori, e rassicurare cittadini e operatori sullo stato di avanzamento dell'opera". Così il presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso annuncia l'incontro di lunedì 11 per un aggiornamento sulla riapertura dello svincolo autostradale di Tornimparte (L'Aquila) sull'A25 in direzione Roma, chiuso da tempo per lavori di messa in sicurezza sismica da parte di Strada dei Parchi. "Pur non avendo competenze specifiche nel tratto autostradale, la Provincia ha raccolto le preoccupazioni di sindaci, residenti e operatori turistici". L'8 ottobre scorso Strada dei Parchi Igino aveva rassicurato su una riapertura entro le festività di Natale e comunque entro inizio della stagione invernale. Alla riunione di domani l'Ente ha invitato Strada dei Parchi, Anas, i sindaci dell'Altopiano delle Rocche, del comprensorio Aquilano e gli operatori economici.