A Introdacqua un Ringraziamento 'green'

(ANSA) - INTRODACQUA (L'AQUILA), 10 NOV - Dopo un anno di pausa a Introdacqua, borgo ai piedi del Monte Genzana, è tornata la Festa del Ringraziamento, al suo tredicesimo appuntamento. Ora la manifestazione è anche "Plastic Free": ha aderito infatti alle nuove direttive per la salvaguardia dell'ambiente e contro lo spreco alimentare. Il Ringraziamento 2019 ha avuto l'intento di sensibilizzare alla salvaguardia dell'ambiente con la riduzione dell'uso di plastica, stoviglie e posate utilizzate erano biodegradabili e compostabili. L'Associazione Futura, che dal 2006 organizza l'evento, ha aderito alla campagna "io non spreco". Alle casse degli stand era possibile acquistare contenitori per portare a casa le pietanze non consumate sul posto. Migliaia di persone, arrivate non solo dalla Valle Peligna, hanno preso parte all'edizione 'green' della festa in uno dei "Borghi più belli d'Italia", con la possibilità di ammirare gli artigiani impegnati che esponevano opere e attrezzi della tradizione contadina.