Segre: Rifondazione, cittadinanza onoraria ottima idea

(ANSA) - PESCARA, 7 NOV - "Condivido la proposta di Marinella Sclocco e non comprendo la contrarietà del sindaco. La cittadinanza onoraria si dà non solo a persone ricollegabili alla città, ma viene conferita da una comunità come riconoscimento del valore di una personalità". Lo ha detto Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione di Comunista, in riferimento alla proposta della consigliera comunale di centrosinistra, Marinella Sclocco, di conferire la cittadinanza onoraria di Pescara alla Segre e alla successiva replica del sindaco, Carlo Masci, secondo il quale "non ci sono problemi, ma manca il legame con la città".

Acerbo sottolinea che "conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre significherebbe che tutta la nostra comunità cittadina, attraverso i suoi rappresentanti civici, esprime il rifiuto del razzismo e delle ideologie razziste e nazifasciste.

Per questo - conclude il segretario di Rifondazione - invito il sindaco a raccogliere la proposta". (ANSA).